Bombardieri Confronto sarà su una manovra già decisa

ROMA (ITALPRESS) – "Con il governo abbiamo fatto un Confronto sul piano strutturale di bilancio nel quale abbiamo portato le nostre richieste, che ricordo su fisco, sanità, e pensioni sono unitarie, ci aspettiamo dal governo, dopo il consiglio dei ministri di questa sera,una risposta, ma c'è un primo problema: noi faremo un Confronto su una manovra già decisa". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine della conferenza stampa di presentazione delle iniziative per contrastare la precarietà del lavoro. xc3/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

