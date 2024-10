Berlino, prima apparizione di due panda gemelli allo zoo (Di martedì 15 ottobre 2024) Una coppia di panda gemelli – entrambi femmine – ha fatto la prima apparizione allo Zoo di Berlino. I due mammiferi, nati lo scorso 22 agosto, hanno trascorso la giornata sotto i riflettori mangiando e dormendo. Dietro il vetro del loro recinto, uno dei cuccioli, di quasi due mesi, si è disteso nel suo letto e si è mosso leggermente nel sonno. Le sorelle si possono distinguere per il diverso peso e la leggera differenza di dimensioni. Al momento, l’unico alimento nel loro menù è il latte della madre Meng Meng. Il bambù sarà introdotto nel loro menù non prima di quando avranno otto mesi. A partire da mercoledì 16 ottobre uno dei cuccioli sarà visibile ai visitatori nel Giardino dei panda ogni giorno per circa un’ora. L’amministrazione dello zoo ha voluto dare ai visitatori l’opportunità di ammirare i panda mentre sono ancora molto piccoli. Lapresse.it - Berlino, prima apparizione di due panda gemelli allo zoo Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una coppia di– entrambi femmine – ha fatto laZoo di. I due mammiferi, nati lo scorso 22 agosto, hanno trascorso la giornata sotto i riflettori mangiando e dormendo. Dietro il vetro del loro recinto, uno dei cuccioli, di quasi due mesi, si è disteso nel suo letto e si è mosso leggermente nel sonno. Le sorelle si possono distinguere per il diverso peso e la leggera differenza di dimensioni. Al momento, l’unico alimento nel loro menù è il latte della madre Meng Meng. Il bambù sarà introdotto nel loro menù nondi quando avranno otto mesi. A partire da mercoledì 16 ottobre uno dei cuccioli sarà visibile ai visitatori nel Giardino deiogni giorno per circa un’ora. L’amministrazione dello zoo ha voluto dare ai visitatori l’opportunità di ammirare imentre sono ancora molto piccoli.

