Bar di Cala Materdomini: il gestore estromesso ora chiede un risarcimento da 500mila euro (Di martedì 15 ottobre 2024) Guerra di carte bollate fra Comune di Brindisi e la società Food & Beverage, gestore fino all?estate scorsa del bar-ristorante Seaty Beach di Cala Materdomini.Comune contro Quotidianodipuglia.it - Bar di Cala Materdomini: il gestore estromesso ora chiede un risarcimento da 500mila euro Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Guerra di carte bollate fra Comune di Brindisi e la società Food & Beverage,fino all?estate scorsa del bar-ristorante Seaty Beach di.Comune contro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un nuovo gestore per il rilancio di Cala Materdomini : i dubbi e gli interrogativi sul bando - BRINDISI – L’autunno è alle porte, ma si pensa già a come valorizzare la spiaggia di Cala Materdomini in vista della prossima stagione estiva. . . Il Comune di Brindisi dovrà redigere un bando per l’affidamento di area ristorazione, servizi igienici e docce. Ma come procedere, affinché non si ripeta. (Brindisireport.it)