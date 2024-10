Autonomia, Veneto sogna di reclutare vigili del fuoco. Altolà dei sindacati (Di martedì 15 ottobre 2024) Nessuna regionalizzazione del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. Lo hanno chiesto i sindacati dei pompieri e lo ha assicurato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sorgono i primi paletti all'Autonomia differenziata trattata da alcune Regioni, tra cui il Veneto, con il Governo.Le Veronasera.it - Autonomia, Veneto sogna di reclutare vigili del fuoco. Altolà dei sindacati Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nessuna regionalizzazione del Corpo Nazionale deidel. Lo hanno chiesto idei pompieri e lo ha assicurato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sorgono i primi paletti all'differenziata trattata da alcune Regioni, tra cui il, con il Governo.Le

