Associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni: 39 arresti in corso in Puglia

Vasta operazione contro la mafia garganica. Sono 39 gli arresti effettuati questa mattina tra Foggia ed altre località del territorio nazionale per Associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni.

Ricettazione e concorso in associazione mafiosa - arrestato 34enne - Si è presentato spontaneamente in caserma. . . I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno tratto in arresto l’uomo, destinatario di misura restrittiva. . Ricettazione e concorso in associazione mafiosa, 34enne casertano arrestato nell’avellinese. (Casertanews.it)

