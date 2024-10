Addio allo scrittore Antonio Skàrmeta

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) 18.35 E' morto all'età di 83 anni lo, accademico e diplomatico cileno, autore dell'opera nota in Italia come "Il postino di Neruda", il cui titolo originale era "Ardiente Paciencia), che ispirò il film "Il postino" di Michael Radford, in cui recitò per la sua ultima interpretazione Massimo Troisi. Nato il 7 novembre del 1940 ad Antofagasta,intraprese studi di filosofia all'Università del Cile. Dopo il colpo di Stato di Pinochet del 1973 si trasferì all'estero.