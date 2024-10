Urbanpost.it - Addio a Mariarosaria, ben 109 anni: si è spenta la donna più anziana

Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) È mortaTassone, ladi 109era la più longeva in Calabria e tra le più anziane al mondo. Con grande dolore, la Calabria saluta una delle sue figure più amate:Tassone si ènelle ultime ore. La nonnina d’Italia, come veniva affettuosamente chiamata, ha vissuto una vita straordinaria, sopravvivendo a due guerre mondiali, alla pandemia di Spagnola, alla Sars e persino al recente Covid-19. Nonostante l’età avanzata, fino a poco tempo fa,era ancora attiva, dedicandosi alla cura del suo orto e cucinando per la sua numerosa famiglia. Il segreto della sua longevitàTassone, che avrebbe compiuto 110il prossimo gennaio, era conosciuta non solo per la sua età venerabile, ma anche per la sua grande forza di spirito.