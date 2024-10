Digital-news.it - Volare ?? Il Primo Film Diretto da Margherita Buy in Prima TV su Sky Cinema e NOW

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Arriva inTV su Sky ildaBuy,, in onda lunedì 14 ottobre alle 21:15 su SkyUno, in streaming su NOW e disponibile on demand., che segna il debutto alla regia della Buy e la vede protagonista, racconta la storia di AnnaBì, un’attrice di talento la cui vita e carriera sono ostacolate da una delle paure più comuni: quella di. Questa fobia le ha impedito di cogliere numerose opportunità professionali, come quella di lavorare con un famoso regista coreano. Per superare il suo terrore, AnnaBì si iscrive a un corso speciale organizzato dalla compagnia di bandiera, dove si ritrova con un gruppo di compagni altrettanto singolari, tutti uniti dallo stesso problema.