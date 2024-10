Bergamonews.it - Vitali Spa emette un Esg Bond da 20 milioni: sostegno da Unicredit e Crédit Agricole

(Di lunedì 14 ottobre 2024)Italia hanno sottoscritto integralmente e in misura paritetica un miniEsg linked da 20di euro emesso daSpa, a supporto del piano di investimenti del Gruppo. Il, o minicome nell’accezione comune di Mercato per le emissioni obbligazionarie di valore inferiore a Eur 50 mln, ha durata di 6 anni con piano di rimborso amortising ed è denominato ESG linked perché prevede un meccanismo di premialità con un impatto positivo sul tasso di interesse qualora l’azienda raggiunga specifici obiettivi sostenibili (ESG scoring target). Gli Scoring ESG e target sullo scoring sono assegnati da Ecovadis. Italfinance è stato l’Advisor finanziario del Gruppoè attiva nei settori dello sviluppo e delle costruzioni in ambito infrastrutturale, immobiliare, delle demolizioni speciali, delle bonifiche e della produzione di materie prime.