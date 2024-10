Agi.it - Vince Carter e gli altri 12 nomi entrati nella 'Hall of Fame' della Nba

(Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - La Nba ha inserito 13 nuovi candidati a entrareofpallacanestro americana. Tra questi spiccano idie Chauncey Billups, che hanno calcato il parquet negli ultimi decenni, e quello del compianto Jerry West, che sarà così premiato per la seconda volta. Â, 47 anni, ha giocatoNBA per 22 stagioni, facendo conoscere al pubblico un gioco esplosivo, regolarmente caratterizzato da spettacolari schiacciate. Particolarmente fortunate sono state le sue stagioni ai Toronto Raptors e i ai New Jersey Nets - che nel frattempo si sono trasferiti a Brooklyn. Otto volte All-Star, vincitoregara di schiacciate nel 2000 e soprattutto campione olimpico con Team USA a Sydney nello stesso anno, nel corsosua carriera ha avuto una media di 16,7 punti, 4,3 rimbalzi e 3,1 assist. “Ho giocato perché mi piaceva.