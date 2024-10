Università Roma Tre, un'aula sarà intitolata a Piersanti Mattarella (Di lunedì 14 ottobre 2024) Verrà intitolata a Piersanti Mattarella l’aula 1 della scuola di Economia e studi aziendali dell’Università Roma Tre. La cerimonia è in programma domani, 15 ottobre, alle ore 11, alla presenza del figlio, Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia, e delle massime autorità Palermotoday.it - Università Roma Tre, un'aula sarà intitolata a Piersanti Mattarella Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Verràl’1 della scuola di Economia e studi aziendali dell’Tre. La cerimonia è in programma domani, 15 ottobre, alle ore 11, alla presenza del figlio, Bernardo, amministratore delegato di Invitalia, e delle massime autorità

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ghetto nel mirino nell'anniversario dell'attacco di Hamas in Israele. Da Venezia a Roma è massima allerta. Mattarella : stop escalation - ROMA - Per le strade della Capitale i blindati della polizia si sono moltiplicati ormai da qualche giorno. Le aree "critiche" del ghetto di Roma, di Venezia e dei templi minori invece sono... (Ilgazzettino.it)

Mattarella chiama il Capo della Polizia “Solidarietà ad agenti feriti a Roma” - ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, ieri sera ha chiamato il Capo della Polizia per esprimere solidarietà agli agenti feriti e apprezzamento per le forze di Polizia, alla luce di quanto avvenuto dopo la manifestazione pro Palestina, a Roma. (Unlimitednews.it)

Inferno dei pro Pal a Roma : 4 fermi - un arresto - 34 agenti feriti. Mattarella chiama il capo della polizia - All”indomani dell’Intifada rossa dei pro pal sabato a Roma il bilancio degli scontri è un vero e proprio bollettino di guerra. “Impossibile far passare quasi per normale da parte di alcune forze politiche una manifestazione che ha come obiettivo un applauso a quanto accaduto il 7 ottobre dell’anno scorso, un tentativo di legittimare la strage terroristica, quasi una parificazione tra Hamas e ... (Secoloditalia.it)