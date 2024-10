Università, a Crotone il corso di laurea in Medicina e chirurgia Tecnologie digitali (Di lunedì 14 ottobre 2024) Oggi l'inaugurazione del primo anno Viene inaugurato oggi, 14 ottobre, a Crotone, il primo anno accademico del nuovo corso di laurea in Medicina e chirurgia Td (Tecnologie digitali). Ad aprire la cerimonia, al Polo universitario in via Iapigi, il rettore dell'Università della Calabria, Nicola Leone, e il rettore dell'Università 'Magna Graecia', Giovanni Cuda. A seguire, Sbircialanotizia.it - Università, a Crotone il corso di laurea in Medicina e chirurgia Tecnologie digitali Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Oggi l'inaugurazione del primo anno Viene inaugurato oggi, 14 ottobre, a, il primo anno accademico del nuovodiinTd (). Ad aprire la cerimonia, al Polo universitario in via Iapigi, il rettore dell'della Calabria, Nicola Leone, e il rettore dell''Magna Graecia', Giovanni Cuda. A seguire,

