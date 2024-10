Tutti vogliono Tah, l’Inter beffa la Juve (Di lunedì 14 ottobre 2024) Jonathan Tah potrebbe essere il nuovo acquisto a zero per l’Inter di Beppe Marotta. Specializzata in colpi del genere, leggasi Calhanoglu e Thuram per esempio, la dirigenza nerazzurra starebbe guardando con interesse al difensore tedesco in scadenza col Bayer Leverkusen, col classe 1996 che avrebbe già comunicato alle Aspirine la volontà di non rinnovare il contratto. E per la premiata ditta Marotta-Ausilio, riferisce La Gazzetta dello Sport, l’occasione è ghiotta, anche per via dello stipendio del colosso di origini ivoriane. Il 28enne, infatti, avrebbe già messo le cose in chiaro con la dirigenza dei tedeschi, comunicando la volontà di lasciare a zero in estate. Un addio pesante per la difesa della squadra allenata da Xabi Alonso che si trasforma in un’occasione di mercato per tante. In primis l’Inter, che nel prossimo mercato cercherà di svecchiare il reparto arretrato. Metropolitanmagazine.it - Tutti vogliono Tah, l’Inter beffa la Juve Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Jonathan Tah potrebbe essere il nuovo acquisto a zero perdi Beppe Marotta. Specializzata in colpi del genere, leggasi Calhanoglu e Thuram per esempio, la dirigenza nerazzurra starebbe guardando con interesse al difensore tedesco in scadenza col Bayer Leverkusen, col classe 1996 che avrebbe già comunicato alle Aspirine la volontà di non rinnovare il contratto. E per la premiata ditta Marotta-Ausilio, riferisce La Gazzetta dello Sport, l’occasione è ghiotta, anche per via dello stipendio del colosso di origini ivoriane. Il 28enne, infatti, avrebbe già messo le cose in chiaro con la dirigenza dei tedeschi, comunicando la volontà di lasciare a zero in estate. Un addio pesante per la difesa della squadra allenata da Xabi Alonso che si trasforma in un’occasione di mercato per tante. In primis, che nel prossimo mercato cercherà di svecchiare il reparto arretrato.

