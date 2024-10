Trump, l’attacco a Harris: “Dovrebbe fare test cognitivo, sta bene?” (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Ci siamo già passati con Biden, non dobbiamo ricascarci" "Credo sia molto importante che Kamala Harris superi un test cognitivo". Donald Trump risponde a Kamala Harris e rilancia. La vicepresidente e candidata democratica alle elezioni del 5 novembre ha definito il suo avversario "debole e instabile". Trump incassa e replica con un altro colpo all'altezza Sbircialanotizia.it - Trump, l’attacco a Harris: “Dovrebbe fare test cognitivo, sta bene?” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Ci siamo già passati con Biden, non dobbiamo ricascarci" "Credo sia molto importante che Kamalasuperi un". Donaldrisponde a Kamalae rilancia. La vicepresidente e candidata democratica alle elezioni del 5 novembre ha definito il suo avversario "debole e instabile".incassa e replica con un altro colpo all'altezza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trump - l’attacco a Harris : “Dovrebbe fare test cognitivo - sta bene?” - La vicepresidente e candidata democratica alle elezioni del 5 novembre ha definito il suo avversario "debole e instabile". (Adnkronos) – "Credo sia molto importante che Kamala Harris superi un test cognitivo". "Le sue azioni […]. Donald Trump risponde a Kamala Harris e rilancia. Trump incassa e replica con un altro colpo all'altezza della cintura o poco sotto. (Periodicodaily.com)

Elezioni americane - le mosse di Kamala Harris per fermare Trump - Secondo gli ultimi sondaggi è testa a testa. L'ex presidente guadagna consensi tra gli ispanici, Kamala punta su piccoli imprenditori e sull'elettorato afroamericano. A poco più di tre settimane dal voto del 5 novembre, la campagna elettorale entra nel vivo. (Quotidiano.net)

Trump chiede un test cognitivo per Kamala Harris - NEW YORK, 14 OTT – “Ritengo sia molto importante che Kamala Harris superi un test sulla resistenza cognitiva e di agilità. Le sue azioni hanno spinto molti a credere che ci sia qualcosa che non va in lei”. . A chiederlo è Donald Trump su X, descrivendo la vicepresidente “lenta a letargica nel rispondere anche alle. (Imolaoggi.it)