Sorpreso in strada mentre cede droga a cliente | arrestato pusher 30enne

LECCE – Pizzicato in strada mentre cede la droga ad un cliente: è stato fermato e arrestato in flagranza di reato un pusher straniero 30enne da parte degli agenti di polizia di Stato a Lecce. Nel pomeriggio di sabato, i poliziotti, durante un'attività di controllo, si sono imbattuti in una scena

Roma - 15enne investito e ucciso da un'auto mentre attraversa la strada a Guidonia - "Esprimiamo la nostra vicinanza ai familiari, ai parenti e agli amici del quindicenne che, ieri sera, è stato investito mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, all'altezza dell'intersezione con via Antonio De Curtis", ha scritto sui social il sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, sottolineando che "la sua tragica scomparsa ha colpito profondamente l'intera comunità di ... (Tg24.sky.it)

Tragedia davanti al cinema : 15enne travolto mentre attraversava la strada da un’auto guidata da un 71enne. E’ morto sul colpo. E’ successo a Guidonia - L’impatto si è verificato in via Roma, all’altezza del noto cinema The Space, lasciando il giovane senza scampo. Sul posto è giunta tempestivamente un’ambulanza del 118 che si trovava già nelle vicinanze. Il ragazzo è stato portato all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, dove è deceduto poco prima delle 21. (Dayitalianews.com)

Travolto e ucciso mentre attraversa la strada a Pavia : sotto accusa i nuovi lampioni led - “La zona est della città è la più pericolosa – è stato detto da una residente nella recente commissione territorio aperta che si è tenuta a palazzo Mezzabarba – gli incidenti mortali avvengono sempre in quella zona”. Ora saranno gli agenti della polizia locale che sono intervenuti per i rilievi ad accertare eventuali responsabilità. (Ilgiorno.it)