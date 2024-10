Si travestono da carabinieri per svaligiare un appartamento (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si travestono da carabinieri per svaligiare un appartamento. È accaduto a Teano, in via D’Agostino. I malviventi hanno indossato delle finte divise dell’Arma e si sono diretti indisturbati all’abitazione scelta come bersaglio.Una volta scassinata la porta d’ingresso, sono riusciti a trafugare Casertanews.it - Si travestono da carabinieri per svaligiare un appartamento Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sidaperun. È accaduto a Teano, in via D’Agostino. I malviventi hanno indossato delle finte divise dell’Arma e si sono diretti indisturbati all’abitazione scelta come bersaglio.Una volta scassinata la porta d’ingresso, sono riusciti a trafugare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

TEANO. Rapina in casa in Via D’Acquisto: finti carabinieri svaligiano appartamento - «Siamo del nucleo speciale anti rapina», i malviventi, travestiti hanno preso di mira la cassaforte TEANO (ez) – Un furto che si trasforma in rapina. Una rapina da film, messa in scena da una banda di ... (casertace.net)

L'infermiera lo medica e il paziente la accoltella al collo e alla mano - Una mattina di paura che sarebbe potuta finire in tragedia. Oggi, mercoledì 9 ottobre, all'interno del Centro di salute mentale della Casa della Comunità di Meldola, comune di 9mila abitanti in ... (today.it)

Padre e figlio azzannati da cani randagi: "Il 15enne morso a pochi centimetri dalla giugulare" - Stavano raccogliendo lumache quando sono stati aggrediti da un gruppo di cani randagi. Brutta disavventura per ragazzo di 15 anni e suo padre. I due sono stati raggiunti dal branco in una campagna del ... (today.it)