Sport.quotidiano.net - Sella, serve qualcosa in più. E una svolta da Henderson

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Avanti con fiducia, consapevoli che Orzinuovi è stata un’occasione persa e che i momenti difficili sarebbero arrivati. Ma al tempo stesso consapevoli che prima degli scontri diretti più alla portata (alla decima giornata sarà di scena a Cento l’Assigeco Piacenza), almeno un paio di vittorie andranno centrate, per non precipitare troppo in basso in classifica. In casaCento in questi giorni lo stato d’animo è combattuto: certo, le ultime sconfitte fanno male anche se arrivate contro rivali sulla carta più attrezzate, ma è vero anche che se Vigevano e Avellino sono state capaci di espugnare Pesaro e Brindisi nelle settimane precedenti, anche gli uomini di Di Paolantonio da qui alla fine dovranno cercare di pescare qualche jolly.