SANDRO POCHESCHI: “FONSECA ABBANDONATO DAL MILAN. IBRA STA SBAGLIANDO TUTTO. PELLEGRINI CON LA 10 IN NAZIONALE? NON POSSO VEDERLO” (Di lunedì 14 ottobre 2024) SANDRO Pochesci, allenatore dell’Avezzano, è intervenuto su TvPlay: da FONSECA alla critica ad IBRAhimovic, ecco tutta l’intervista “SOULE’ VA ASPETTATO” – “Quando giochi in certe piazze i giovani vanno aspettati. All’Olimpico ci sono 70 mila spettatori. A Roma c’è stato il 10 più importante del club, ci aspettiamo un giocatore che rispetti le aspettative. Soulé ha giocato al Frosinone e alla Juventus non ha giocato tanto. E’ da aspettare” “FONSECA NON E’ DA GRANDE SQUADRA” – “FONSECA non è da grande squadra. Noi allenatori abbiamo certezze e viviamo di regole. Se cambiano i rigoristi, io il calciatore lo cambio subito dopo aver battuto il rigore. A meno che il rigorista non se la sente, allora è un altro discorso. Ma io nel MILAN vedo che la squadra non rispetta il mister, perché manca la società. FONSECA è ABBANDONATO dal club e i giocatori se ne accorgono. Tvplay.it - SANDRO POCHESCHI: “FONSECA ABBANDONATO DAL MILAN. IBRA STA SBAGLIANDO TUTTO. PELLEGRINI CON LA 10 IN NAZIONALE? NON POSSO VEDERLO” Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)Pochesci, allenatore dell’Avezzano, è intervenuto su TvPlay: daalla critica adhimovic, ecco tutta l’intervista “SOULE’ VA ASPETTATO” – “Quando giochi in certe piazze i giovani vanno aspettati. All’Olimpico ci sono 70 mila spettatori. A Roma c’è stato il 10 più importante del club, ci aspettiamo un giocatore che rispetti le aspettative. Soulé ha giocato al Frosinone e alla Juventus non ha giocato tanto. E’ da aspettare” “NON E’ DA GRANDE SQUADRA” – “non è da grande squadra. Noi allenatori abbiamo certezze e viviamo di regole. Se cambiano i rigoristi, io il calciatore lo cambio subito dopo aver battuto il rigore. A meno che il rigorista non se la sente, allora è un altro discorso. Ma io nelvedo che la squadra non rispetta il mister, perché manca la società.dal club e i giocatori se ne accorgono.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Milan - Alessandro Florenzi non convince solo Fonseca : piace anche a… - Parliamo del Como, e quindi di una possibile permanenza in Serie A, e del Valencia. Ciò che sposta il bilancino verso l’addio è, però, il contratto in scadenza il prossimo anno. Sì, perché l’ex giocatore della Roma è in bilico tra la permanenza in rossonero e una possibile cessione. La situazione Un goal poco rivelante vista l’importanza della partita, ma che potrebbe spostare gli equilibri in ... (Dailymilan.it)