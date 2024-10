Risotto al pesce persico, comincia la sfida a Como: dove potrete gustare i piatti in gara (Di lunedì 14 ottobre 2024) La gara entra nel vivo e i protagonisti sono tre ingredienti molto famosi nel nostro territorio: il pesce persico, il riso e la salvia. comincia la Como Chef Challenge (qui trovate tutta la spiegazione della gara tra gli chef di Como).L'evento rappresenterà un'opportunità imperdibile per gustare Quicomo.it - Risotto al pesce persico, comincia la sfida a Como: dove potrete gustare i piatti in gara Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Laentra nel vivo e i protagonisti sono tre ingredienti molto famosi nel nostro territorio: il, il riso e la salvia.laChef Challenge (qui trovate tutta la spiegazione dellatra gli chef di).L'evento rappresenterà un'opportunità imperdibile per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pesce allevato in Italia è garanzia di qualità - impresaitaliana. “Eppure – ricorda Salvador – pur essendo l’Italia il primo consumatore al mondo di spigole e orate, siamo in grado di esaudire appena il 20% della richiesta con la produzione degli allevamenti italiani. Il restante 80% lo importiamo”. Attualmente, per quanto riguarda la maricoltura, a fronte di 8. (Impresaitaliana.net)