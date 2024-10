Lanazione.it - Ren, muscoli e timidezza. In canile dall’età di 6 mesi

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La sua mole imponente, dalla muscolatura tonica e potente, racconta di quella forza e di quel coraggio per i quali la razza cui appartiene è famosa nella storia; fin dai tempi dell’impero romano. Ma il suo sguardo - quei suoi occhi piccoli, castani e sperduti – "parla" invece di tutta la sua grande e rassegnata tristezza: per un presente che scorre via, guardando il mondo attraverso le grate della sua gabbia; a causa di un passato di rinuncia, senza possibilità di appello e senza colpa. Ren e i suoi due fratelli infatti sono cresciuti all’interno delmunicipale della Spezia, allevati con cura e con amore dai volontari dell’associazione L’impronta, dopo che – a soli sei– ne è stata fatta la regolare rinuncia di proprietà presso la struttura.