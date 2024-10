Reggia di Caserta: due nuove esperienze per famiglie sabato 19 e domenica 20 ottobre (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiProseguono alla Reggia di Caserta i laboratori per famiglie organizzati da Opera Laboratori. sabato 19 ottobre ore 11 UN MANDALA PER L’AUTUNNO Di che colore è l’autunno? Scopriamolo insieme in questo percorso fatto di vibranti emozioni, durante il quale i bambini e i loro accompagnatori saranno accarezzati dai tiepidi e timidi raggi della stagione, rapiti dalle mille sfumature del sole. La passeggiata nel Bosco vecchio del Parco reale sarà all’insegna poetica di questa meravigliosa stagione fatta di calde tonalità giallo ocra. I partecipanti saranno impegnati nella realizzazione di una vera e propria opera di land art attraverso la creazione di figure mandaliche, utilizzando materiali naturali (bastoncini, rametti, fiori, sassi, pigne). Anteprima24.it - Reggia di Caserta: due nuove esperienze per famiglie sabato 19 e domenica 20 ottobre Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiProseguono alladii laboratori perorganizzati da Opera Laboratori.19ore 11 UN MANDALA PER L’AUTUNNO Di che colore è l’autunno? Scopriamolo insieme in questo percorso fatto di vibranti emozioni, durante il quale i bambini e i loro accompagnatori saranno accarezzati dai tiepidi e timidi raggi della stagione, rapiti dalle mille sfumature del sole. La passeggiata nel Bosco vecchio del Parco reale sarà all’insegna poetica di questa meravigliosa stagione fatta di calde tonalità giallo ocra. I partecipanti saranno impegnati nella realizzazione di una vera e propria opera di land art attraverso la creazione di figure mandaliche, utilizzando materiali naturali (bastoncini, rametti, fiori, sassi, pigne).

