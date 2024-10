Oasport.it - Ranking ATP, per l’Italia resta stabile il numero dei top100. Ed in due sono molto vicini

(Di lunedì 14 ottobre 2024)no 9 gli italiani nei primi 100 nell’aggiornamento delATP rilasciato questa mattina, mentre continuano a flirtare con la top 100 altri due azzurri, i quali però nonancora riusciti a sfondare questa soglia. Sicuro fino a fine anno il1 di Jannik Sinner, sempre in top 20 Lorenzo Musetti, mentre Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi precedono in casa Italia Matteo Berrettini, il quale è andato a scavalcare Luciano Darderi, tornando l’azzurro5. Di poco alle loro spalle Lorenzo Sonego,50 del mondo, mentre si attesta alla piazza 76 Fabio Fognini, in risalita di 5 posizioni. Ne cede invece 8, maaggrappato alla top 100, fermandosi al 97° posto, Luca Nardi, il quale proverà a difendere il piazzamento nel Challenger di Olbia.