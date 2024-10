Pulizie Intensive, è la volta di Casalserugo: l'intervento su strade e caditoie (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Casalserugo ritornano giovedì 17 ottobre le “Pulizie Intensive”, una speciale iniziativa attivata da Amministrazione Comunale e AcegasApsAmga per garantire una città ancora più pulita. Si tratta di una pulizia “chirurgica”, estremamente approfondita che coinvolgerà via Colombo, via S. Francesco Padovaoggi.it - Pulizie Intensive, è la volta di Casalserugo: l'intervento su strade e caditoie Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Aritornano giovedì 17 ottobre le “”, una speciale iniziativa attivata da Amministrazione Comunale e AcegasApsAmga per garantire una città ancora più pulita. Si tratta di una pulizia “chirurgica”, estremamente approfondita che coinvolgerà via Colombo, via S. Francesco

Pulizie intensive - è il turno dell'Arcella - Il prossimo lunedì 14 ottobre, il Quartiere 2 in zona Arcella sarà oggetto di un'intensa operazione di igiene denominata Pulizie Intensive. Saranno coinvolte via Lippi, via Foppa, via Luini, via Ansuino Da Forlì e via Induno, dove uomini e mezzi saranno impiegati fin dalle prime ore del mattino... (Padovaoggi.it)

Le Pulizie Intensive "traslocano" in area termale : giovedì l'appuntamento - Giovedì 3 ottobre ritornano ad Abano Terme le “Pulizie Intensive”, con il terzo intervento programmato dell’iniziativa attivata da Amministrazione Comunale e AcegasApsAmga per garantire una città ancora più pulita. Si tratta di una pulizia “chirurgica”, estremamente approfondita che giovedì 3... (Padovaoggi.it)

Pulizie intensive - il 30 settembre si torna in centro - Il prossimo lunedì 30 settembre, il Quartiere 1 in zona Centro sarà oggetto di un'intensa operazione di igiene denominata Pulizie Intensive. . Saranno coinvolte via Orsini e via Raggio di Sole, dove uomini e mezzi saranno impiegati fin dalle prime ore del mattino per garantire una pulizia profonda. (Padovaoggi.it)