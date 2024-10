Perugia, avances sessuali a scopo di rapina: 2 arresti (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Polizia di Perugia ha arrestato due persone – un italiano originario di Perugia di 72 anni e una donna peruviana di 27 – con le accuse di rapina, furto aggravato, estorsione e lesioni personali ai danni di cinque persone. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la donna, con la scusa di un passaggio in macchina e successive avances sessuali, rapinava gli automobilisti con l’aiuto del complice. Le indagini, svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Perugia, sono state avviate lo scorso mese di luglio, quando la donna, dopo aver avvicinato una delle vittime con la scusa di farsi dare un passaggio, l’ha condotta in un parcheggio isolato. Una volta in sosta, la donna ha intimato alla vittima di consegnarle i soldi, dopodiché è stata raggiunta dal 72enne che ha intimorito l’uomo brandendo un bastone. Lapresse.it - Perugia, avances sessuali a scopo di rapina: 2 arresti Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Polizia diha arrestato due persone – un italiano originario didi 72 anni e una donna peruviana di 27 – con le accuse di, furto aggravato, estorsione e lesioni personali ai danni di cinque persone. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la donna, con la scusa di un passaggio in macchina e successiveva gli automobilisti con l’aiuto del complice. Le indagini, svolte dalla Squadra Mobile della Questura di, sono state avviate lo scorso mese di luglio, quando la donna, dopo aver avvicinato una delle vittime con la scusa di farsi dare un passaggio, l’ha condotta in un parcheggio isolato. Una volta in sosta, la donna ha intimato alla vittima di consegnarle i soldi, dopodiché è stata raggiunta dal 72enne che ha intimorito l’uomo brandendo un bastone.

