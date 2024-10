Non siete credibili Amici 24 Alena eliminata tra le polemiche del pubblico

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ieri pomeriggio è arrivata la prima sentenza nell’edizione di24. La cantanteha perso la sfida con Chiamamifero è ha dovuto abbandonare la scuola. Una parte delnon è stato d’accordo con la decisione e, secondo un registro che si ripete, ha aspramente criticato la scelta gridando al complotto. Poche ore dopo l’addio prematuro al programma sono arrivate le prime parole della cantante, affidate ad un lungo sfogo social. >> “Nata la prima coppia”.24, scocca la scintilla tra i due allievi “Inizio con il dire GRAZIE, grazie di tutto e a tutti, innanzitutto Maria e @rudyzerbi per l’opportunità che mi hanno voluto dare e per la fiducia che hanno riposto in me, grazie alla redazione e a tutti quelli che mi hanno coccolata e fatta sentire come a casa.