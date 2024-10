Lapresse.it - Navalny, aveva previsto di morire in carcere: la rivelazione nel suo libro di memorie

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Alcuni estratti deldiscritto dal leader dell’opposizione russa Alexeirivelano che l’attivistache sarebbe morto in prigione. La rivista New Yorker ha pubblicato questi estratti in vista dell’uscita del, ‘Patriot’ il 22 ottobre.è stato il nemico più feroce e più importante del presidente Vladimir Putin e ha condotto una campagna incessante contro la corruzione in Russia. A febbraio è morto in una remota prigione artica mentre scontava una condanna a 19 anni per diverse accuse, tra cui la gestione di un gruppo estremista, che secondo luino motivazioni politiche. È stato imprigionato dopo essere tornato nel 2021 dalla Germania, dove si stava riprendendo da un avvelenamento da agente nervino di cuiincolpato il Cremlino, e da allora gli sono state inflitte tre pene detentive.