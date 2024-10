Ilfattoquotidiano.it - Nations League, oggi Italia-Israele. Il ct Spalletti: “Dobbiamo convincere più israeliani che la guerra deve finire”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Credo ci siano anche moltiche non vogliono laqualcuno in più che questa è una storia che“. Il ct della Nazionale, Luciano, parlando al Tg1 alla vigilia della partita a Udine tra, valida per il girone di, lascia per un attimo le questioni di campo e affronta il tema della situazione in Medio Oriente. Il clima in cui si gioca il match – fischio d’inizioalle ore 20:45 al Bluenergy Stadium – è quanto meno testo. Per via delle impressionanti misure di sicurezza, magari per via degli sviluppi che laha portato negli ultimi giorni, con gli attacchi dianche alle postazionine dell’Unifil. “Mi sono trovato benissimo qui a Udine quando ho avuto la possibilità di lavorarci.