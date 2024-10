Nations League, Italia-Israele: fischi all'inno israeliano | Diretta 0-0 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pochi istanti prima del fischio di inizio di Italia-Israele parte del pubblico del Bluenergy di Udine ha fischiato l'inno nazionale israeliano Ilgiornale.it - Nations League, Italia-Israele: fischi all'inno israeliano | Diretta 0-0 Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pochi istanti prima delo di inizio diparte del pubblico del Bluenergy di Udine haato l'nazionale

Italia-Israele 0-0 LIVE : Gloukh sfiora il palo. Glazer dice no due volte e Retegui - L`Italia torna in campo per tentare l`allungo nel gruppo 2 della Lega A della Nations League e dopo 7 punti in 3 giornate e il pareggio ricco... (Calciomercato.com)

LIVE Italia-Israele 0-0 - Nations League calcio in DIRETTA : grande occasione per Retegui - 51 Ecco le formazioni ufficiali: ITALIA (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. L’Italia torna in campo per affrontare Israele nel quarto turno della Nations League 2024-2025, dopo aver ottenuto un pareggio contro il Belgio. (Oasport.it)

Italia-Israele - fischi all’inno israeliano ad Udine - Immediata la reazione di un’altra parte di tifoseria che ha provato a coprire i fischi con un applauso. Fischi provenienti da uno sparuto gruppo di tifosi hanno accompagnato la lettura delle formazioni e l’inno nazionale di Israele allo stadio ‘Friuli’ di Udine, dove è sta avendo luogo la partita dell’Italia, valevole per il girone 2 di Nations League. (Sportface.it)