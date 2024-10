Microsoft Flight Simulator 2024, un video mostra l’esplorazione a piedi, i caricamenti veloci e tanto altro (Di lunedì 14 ottobre 2024) È stato pubblicato un nuovo video di Microsoft Flight Simulator 2024, realizzato grazie alle sessioni di prova in alpha test del gioco e che consente tra le altre cose anche di dare un’occhiata piuttosto approfondita all’esplorazione a piedi, quella che è senza dubbio una delle principali novità dell’atteso Simulatore di volo del colosso americano. Ricordiamo infatti che il nuovo capitolo di Microsoft Flight Simulator ha introdotto tra le tante novità anche la possibilità di poter scendere dall’aereo, così da esplorare direttamente a piedi lo sconfinato mondo di gioco realizzato sapientemente da Asobo Studio. Game-experience.it - Microsoft Flight Simulator 2024, un video mostra l’esplorazione a piedi, i caricamenti veloci e tanto altro Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È stato pubblicato un nuovodi, realizzato grazie alle sessioni di prova in alpha test del gioco e che consente tra le altre cose anche di dare un’occhiata piuttosto approfondita al, quella che è senza dubbio una delle principali novità dell’attesoe di volo del colosso americano. Ricordiamo infatti che il nuovo capitolo diha introdotto tra le tante novità anche la possibilità di poter scendere dall’aereo, così da esplorare direttamente alo sconfinato mondo di gioco realizzato sapientemente da Asobo Studio.

Microsoft Flight Simulator 2024 : Annunciata una grande novità - Il nuovo simulatore di volo proporrà una fisica ancora più migliorata, con specie di animali differenti che si muovono nel mondo di gioco, traffico ed altri elementi. ” I giocatori saranno lieti di sapere che con la nuova versione c’è stata una compressione dei dati davvero titanica, al punto che il gioco peserà solo 50 GB, dato che la maggior parte dei dati verrà gestito dal cloud, quindi ... (Gamerbrain.net)

Microsoft Flight Simulator 2024 - senza il cloud il gioco peserebbe oltre 2 - 5 milioni di GB - Se si guarda al nostro set di dati, sta esplodendo visto che abbiamo lanciato 40 aeroporti o qualcosa del genere. 000 GB) di dati aerei, ovviamente non possiamo installarli, quindi li trasmettiamo in streaming. 500. 000 GB) di dati per quanto riguarda il solo database degli aerei, con il peso totale del gioco che di conseguenza sarebbe ancora superiore. (Game-experience.it)

Microsoft Flight Simulator 2024 - sarà possibile uscire dall’aereo ed esplorare il mondo a piedi - Lo sviluppatore ha rivelato che in questo nuovo capitolo hanno deciso di utilizzare ancora più dati reali ricavati dalle mappe di Bing, topografiche e via dicendo, con l’obiettivo di creare delle aeree più dettagliate rispetto al passato anche grazie ad un ampio uso della fotogrammetria per alcuni elementi specifici. (Game-experience.it)