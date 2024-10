Mbappé dice no alla Nazionale: così il Real Madrid prova a smontare il sistema Uefa dall’interno (Di lunedì 14 ottobre 2024) Che noia queste soste. I tifosi, diciamolo, le detestano. Gli allenatori le temono, passano due settimane ad allenarsi con i primavera e fare scongiuri che i loro titolari tornino integri a casa. Se però anche i giocatori cominciano a snobbarle, allora Uefa, Fifa e soprattutto le nostre amate nazionali hanno davvero un problema. Nella soporifera vigilia delle gare di Nations League, è successo che tra le convocazioni delle varie nazionali mancasse quella di Kylian Mbappé nella Francia. Non si tratta di un’assenza come un’altra, non soltanto perché parliamo del più forte giocatore al mondo o giù di lì. Non è vero che Mbappé non è stato convocato perché infortunato, sta benissimo: aveva giocato nell’ultimo turno di Liga contro il VillarReal e anzi in questi giorni è stato avvistato a Stoccolma a divertirsi in discoteca proprio mentre i suoi compagni erano in campo. Ilfattoquotidiano.it - Mbappé dice no alla Nazionale: così il Real Madrid prova a smontare il sistema Uefa dall’interno Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Che noia queste soste. I tifosi, diciamolo, le detestano. Gli allenatori le temono, passano due settimane ad allenarsi con i primavera e fare scongiuri che i loro titolari tornino integri a casa. Se però anche i giocatori cominciano a snobbarle, allora, Fifa e soprattutto le nostre amate nazionali hanno davvero un problema. Nella soporifera vigilia delle gare di Nations League, è successo che tra le convocazioni delle varie nazionali mancasse quella di Kyliannella Francia. Non si tratta di un’assenza come un’altra, non soltanto perché parliamo del più forte giocatore al mondo o giù di lì. Non è vero chenon è stato convocato perché infortunato, sta benissimo: aveva giocato nell’ultimo turno di Liga contro il Villare anzi in questi giorni è stato avvistato a Stoccolma a divertirsi in discoteca proprio mentre i suoi compagni erano in campo.

