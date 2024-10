Marrakech | allagamentitraffico in tilt

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) 5.05 Allagamenti, traffico bloccato e caos aper le forti piogge che hanno colpito la città, a partire dalle 20:00 circa per tutta la serata. Inondato anche l'aeroporto Menara dove il personale ha dovuto chiudere le postazioni degli arrivi e delle partenze. Numerose auto sono rimaste intrappolate nei viali che conducono dalla periferia al centro della città nuova,o nei sottopassi, quando le strade si sono all'improvviso trasformate in fiumi, perché i tombini non hanno retto la portata delle piogge.