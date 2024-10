Ilrestodelcarlino.it - Lite tra pusher finisce nel sangue. Giovane accoltellato in strada

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Un regolamento di conti in pieno centro. Teatro dellatra duevia Colomba, dove la lotta per la supremazia poteva trasformarsi in tragedia. Prima le urla, poi dalle parole ai fatti. Spunta un coltello, il fendente colpisce più volte ma non in parti vitali. A terra uno dei due spacciatori in una pozza di. Il tutto sotto gli occhi dei residenti, che hanno chiamato immediatamente i soccorsi. La corsa disperata contro il tempo dell’ambulanza evita conseguenze più gravi. Lo spacciatore non ha subito ferite letali e, ancora cosciente, è stato trasportato all’ospedale di Cona. Sul posto, ieri sera, le volanti della polizia di stato, che hanno effettuato i rilievi e sentito i testimoni. Stanchi i residenti di via Colomba: "Non è il prima regolamento di conti – racconta una signora –: era successo già qualche mese fa.