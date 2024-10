Lettera43.it - Le caratteristiche di Mirsad-1, il drone usato da Hezbollah per colpire la base di Binyamina

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Quattro soldati dell’Idf, tutti 19enni, sono morti nell’attacco dicon unlanciato su unamilitare a, nel nord di Israele. Si ritiene che ilutilizzato in questo attacco sia il-1, un aeromobile a pilotaggio remoto cheha nel suo arsenale da oltre due decenni, proveniente da progetti iraniani. I quattro soldati israeliani rimasti uccisi nelladi.Il-1 è basato sul modello iraniano Mohajer-2ha utilizzato il-1 per ricognizioni e attacchi dal 2002, spesso per penetrare nello spazio aereo israeliano. Si tratta di unrelativamente semplice, nato per l’osservazione, ma che può essere rapidamente adattato per scopi offensivi con qualche decina di kg di esplosivo.