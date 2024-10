L'adidas Gazelle Indoor Almost Pink è arrivata e probabilmente andrà esaurita in pochissimo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Da quando le Samba hanno iniziato a spopolare, un'altra sneaker è in ascesa: l'adidas Gazelle Indoor Almost Pink. Si tratta di un altro colpo di gas costante per le Three Stripes, che continuano a esercitare la loro supremazia sugli sneakerhead. adidas Gazelle Indoor Almost Pink adidasIn quella che potrebbe essere la scarpa da ginnastica autunnale più brillante e più vivace di sempre, la nuova Gazelle Indoor si basa su una base di pelle scamosciata Almost Pink, a cui si aggiunge altra pelle scamosciata sul sistema di allacciatura e sulla punta. Il marchio Cloud White Three Stripe è presente sui lati (un classico!), ma invece di essere rivestito con la solita finitura in pelle liscia, è ricoperto da un effetto basketweave che aggiunge un po' di texture. Gqitalia.it - L'adidas Gazelle Indoor Almost Pink è arrivata e probabilmente andrà esaurita in pochissimo Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Da quando le Samba hanno iniziato a spopolare, un'altra sneaker è in ascesa: l'. Si tratta di un altro colpo di gas costante per le Three Stripes, che continuano a esercitare la loro supremazia sugli sneakerhead.In quella che potrebbe essere la scarpa da ginnastica autunnale più brillante e più vivace di sempre, la nuovasi basa su una base di pelle scamosciata, a cui si aggiunge altra pelle scamosciata sul sistema di allacciatura e sulla punta. Il marchio Cloud White Three Stripe è presente sui lati (un classico!), ma invece di essere rivestito con la solita finitura in pelle liscia, è ricoperto da un effetto basketweave che aggiunge un po' di texture.

