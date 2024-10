La Torre allo specchio, la mostra raccontata da Stefano Renzoni a Molina di Quosa (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pisa, 14 ottobre 2024 - La Torre di Pisa, immagine della città e simbolo dell'Italia nel mondo, ha molto da raccontare anche nella storia dell'arte. E sa stupire, una volta di più. Lo scorso giugno, nel Palazzo dell'Opera del Duomo, era stata inaugurata una mostra dedicata al celebre campanile organizzata dall'Opera della Primaziale Pisana e curata dallo storico dell'arte Stefano Renzoni in occasione degli 850 anni dalla posa della prima pietra. La Torre allo specchio, questo il nome dell'esposizione, è ora pronta a sbarcare a Molina di Quosa sotto forma di racconto: Renzoni, con l'ausilio di testi e immagini, proporrà un viaggio tra alcune delle opere esposte in occasione della mostra: disegni, incisioni, dipinti, sculture e fotografie, per un periodo che va dal XIII secolo alla contemporaneità. Lanazione.it - La Torre allo specchio, la mostra raccontata da Stefano Renzoni a Molina di Quosa Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pisa, 14 ottobre 2024 - Ladi Pisa, immagine della città e simbolo dell'Italia nel mondo, ha molto da raccontare anche nella storia dell'arte. E sa stupire, una volta di più. Lo scorso giugno, nel Palazzo dell'Opera del Duomo, era stata inaugurata unadedicata al celebre campanile organizzata dall'Opera della Primaziale Pisana e curata dstorico dell'artein occasione degli 850 anni dalla posa della prima pietra. La, questo il nome dell'esposizione, è ora pronta a sbarcare adisotto forma di racconto:, con l'ausilio di testi e immagini, proporrà un viaggio tra alcune delle opere esposte in occasione della: disegni, incisioni, dipinti, sculture e fotografie, per un periodo che va dal XIII secolo alla contemporaneità.

