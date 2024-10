La Svimez: Fondi europei per la coesione, la programmazione così non va. Applicare il metodo Pnrr (Di lunedì 14 ottobre 2024) ”L’attuale programmazione dei Fondi europei per la coesione ha portato a risultati insoddisfacenti. È necessario subordinare l’erogazione delle risorse al raggiungimento di obiettivi precisi, seguendo il metodo Pnrr”. così l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno nell’ultima pubblicazione de “I Quaderni Svimez” curata da Luca Bianchi e Ferdinando Ferrara. ”La programmazione attuale, basata su obiettivi tematici generali, non risponde adeguatamente alle specifiche necessità dei territori – si legge nel testo – Questo approccio di semplice rendicontazione della spesa e non legato al raggiungimento di obiettivi di crescita o di riduzione dei divari, ha portato a risultati limitati. Ne è prova il fatto che l’Italia pur collocandosi al secondo posto in termini di risorse ricevute, non abbia riportato risultati eclatanti in termini di coesione. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) ”L’attualedeiper laha portato a risultati insoddisfacenti. È necessario subordinare l’erogazione delle risorse al raggiungimento di obiettivi precisi, seguendo il”.l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno nell’ultima pubblicazione de “I Quaderni” curata da Luca Bianchi e Ferdinando Ferrara. ”Laattuale, basata su obiettivi tematici generali, non risponde adeguatamente alle specifiche necessità dei territori – si legge nel testo – Questo approccio di semplice rendicontazione della spesa e non legato al raggiungimento di obiettivi di crescita o di riduzione dei divari, ha portato a risultati limitati. Ne è prova il fatto che l’Italia pur collocandosi al secondo posto in termini di risorse ricevute, non abbia riportato risultati eclatanti in termini di

