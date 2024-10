La missione è finita, andate in pace (e salvate i soldati italiani) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un appello al Governo italiano da parte di dell’intera nostra popolazione: facciamo tornare a casa i 1.070 militari italiani di stanza in Libano sotto le bandiere ONU – UNIFIL. Questa missione era nata, secondo gli intendimenti dei vertici politici e militari delle Nazioni Unite, come forza di interposizione tra il Libano ed Israele, onde evitare sconfinamenti e contatti con Hezbollah, dislocata nell’area nevralgica del Medioriente dal lontano 1978. E’ composta da oltre 10.000 soldati di diverse nazionalità tra cui ghanesi, indonesiani, italiani, spagnoli. Le nostre forze armate percepiscono uno stipendio di circa 130 euro al giorno pro capite, ed è la missione a più alto rischio tra le 54 cui l’Italia partecipa nel mondo sotto l’egida delle Nazioni Unite. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un appello al Governo italiano da parte di dell’intera nostra popolazione: facciamo tornare a casa i 1.070 militaridi stanza in Libano sotto le bandiere ONU – UNIFIL. Questaera nata, secondo gli intendimenti dei vertici politici e militari delle Nazioni Unite, come forza di interposizione tra il Libano ed Israele, onde evitare sconfinamenti e contatti con Hezbollah, dislocata nell’area nevralgica del Medioriente dal lontano 1978. E’ composta da oltre 10.000di diverse nazionalità tra cui ghanesi, indonesiani,, spagnoli. Le nostre forze armate percepiscono uno stipendio di circa 130 euro al giorno pro capite, ed è laa più alto rischio tra le 54 cui l’Italia partecipa nel mondo sotto l’egida delle Nazioni Unite.

