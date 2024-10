La confessione involontaria di uno spione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Se lo dicono da soli. Ci raccontano di essere colpevoli, di avere fatto qualcosa che sanno essere illegale. «Se ci beccano passiamo i guai», sono le parole di Pasquale Striano, un finanziere che ha fatto tanti di quegli accessi illegali con un tale senso di impunità da non immaginare, non si capisce bene come visto che in fondo era il suo secondo lavoro, di essere spiato, pardon, intercettato. E questa volta in maniera lecita da parte dello Stato che sta indagando su di lui per scoprire come funzionasse davvero il sistema che ha messo nel mirino di una specie di pool decine di politici e personaggi di spicco del panorama italiano. Quelli che finora non si erano accorti di nulla siamo noi. Non tanto noi giornalisti de Il Tempo, che da sette mesi raccontiamo quella che consideriamo la più grave violazione alla vita democratica da qualche decennio. Iltempo.it - La confessione involontaria di uno spione Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Se lo dicono da soli. Ci raccontano di essere colpevoli, di avere fatto qualcosa che sanno essere illegale. «Se ci beccano passiamo i guai», sono le parole di Pasquale Striano, un finanziere che ha fatto tanti di quegli accessi illegali con un tale senso di impunità da non immaginare, non si capisce bene come visto che in fondo era il suo secondo lavoro, di essere spiato, pardon, intercettato. E questa volta in maniera lecita da parte dello Stato che sta indagando su di lui per scoprire come funzionasse davvero il sistema che ha messo nel mirino di una specie di pool decine di politici e personaggi di spicco del panorama italiano. Quelli che finora non si erano accorti di nulla siamo noi. Non tanto noi giornalisti de Il Tempo, che da sette mesi raccontiamo quella che consideriamo la più grave violazione alla vita democratica da qualche decennio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovo stadio Inter - il dg di Webuild : «San Siro deve essere rifatto. Anche Wembley è stato rifatto - come gli stadi di Madrid e altri…» - Anche Wembley è stato rifatto, come gli stadi di Madrid e altri…». Le parole In occasione dell’inaugurazione della M4 di Milano, Massimo Ferrari, direttore generale di Webuild, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche del tema stadio nuovo per Inter e Milan. Le parole: PAROLE– «Scaroni ha ragione: come in tutte […]. (Calcionews24.com)

Bambina morta dopo essere stata investita da un treno merci : Oleisa aveva 12 anni. Probabile fatto accidentale - PADOVA - Dramma oggi, 10 ottobre, attorno alle 14,30 in via Friburgo a Padova. Oleisa Kypriianchuk, 12 anni e di nazionalità ucraina, è stata investita sui binari da un... (Ilgazzettino.it)

“Il capo ultrà dell’Inter doveva essere ammazzato e fatto sparire” : l’inquietante rivelazione - Si optò quindi per un altro approccio: avvelenarlo durante una cena per poi sparargli e nascondere il suo corpo. Il motivo? La gestione degli introiti derivanti dal merchandising del tifo, che secondo alcuni non venivano equamente suddivisi. Negli ultimi giorni, nuove indiscrezioni stanno scuotendo l’ambiente delle curve milanesi. (Thesocialpost.it)