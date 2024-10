Jasmine Paolini può eguagliare il record di Francesca Schiavone? Il confronto con Gauff, Pegula, Rybakina e Zheng (Di lunedì 14 ottobre 2024) Jasmine Paolini insegue ancora il primato di Francesca Schiavone, capace di issarsi fino al numero 4 del ranking WTA: l’azzurra attualmente è al numero 6 della classifica mondiale, ma nella Race risulta proprio in quarta posizione, piazzamento che andrà difeso fino alla fine delle Finals. In palio in stagione restano ancora al massimo 2750 punti: 1500 per le Finals, 500 per i tornei di Ningbo in questa settimana e di Tokyo nella prossima, ed i 250 dei tre tornei che si concluderanno a ridosso dell’ultima manifestazione stagionale. Nessuna tennista può però totalizzare tutti questi punti: la cinese Qinwen Zheng è l’ unica tra le prime 8 della Race ad essere in campo in Cina in questa settimana, mentre a Tokyo dovrebbero essere presenti, a partire da lunedì prossimo, anche le statunitensi Jessica Pegula ed Emma Navarro. Oasport.it - Jasmine Paolini può eguagliare il record di Francesca Schiavone? Il confronto con Gauff, Pegula, Rybakina e Zheng Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)insegue ancora il primato di, capace di issarsi fino al numero 4 del ranking WTA: l’azzurra attualmente è al numero 6 della classifica mondiale, ma nella Race risulta proprio in quarta posizione, piazzamento che andrà difeso fino alla fine delle Finals. In palio in stagione restano ancora al massimo 2750 punti: 1500 per le Finals, 500 per i tornei di Ningbo in questa settimana e di Tokyo nella prossima, ed i 250 dei tre tornei che si concluderanno a ridosso dell’ultima manifestazione stagionale. Nessuna tennista può però totalizzare tutti questi punti: la cinese Qinwenè l’ unica tra le prime 8 della Race ad essere in campo in Cina in questa settimana, mentre a Tokyo dovrebbero essere presenti, a partire da lunedì prossimo, anche le statunitensi Jessicaed Emma Navarro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jasmine Paolini perde una posizione nel ranking WTA : sorpasso di Gauff - si allontana il record di Francesca Schiavone - La toscana è parsa decisamente stanca, ancor più di quello che era accaduto negli ottavi degli US Open 2024 contro la ceca Karolina Muchova. Una stagione eccezionale per le due tenniste italiane, visti i quattro titoli stagionali e citando soprattutto l’oro a Cinque Cerchi. 4 del mondo, best ranking) non sono così tante, in considerazione della forma esibita dall’allieva di Renzo Furlan. (Oasport.it)

Jasmine Paolini manca il record di Francesca Schiavone. Ma senza Rybakina avrà altre occasioni - Ranking lunedì 7 ottobre: 5293 punti, 5° posto virtuale (può scavalcarla Coco Gauff in caso di vittoria finale). Punti da scartare lunedì 7 ottobre: 120 (ottavi China Open 2023). L’italiana, inoltre, col quarto posto nel ranking andrebbe ad eguagliare il miglior piazzamento di Francesca Schiavone, raggiunto per la prima volta il 31 gennaio 2011, dopo gli Australian Open: Paolini, invece, ora ... (Oasport.it)

Jasmine Paolini può ancora eguagliare Francesca Schiavone : gli incroci agli US Open per diventare n.4 - Jasmine Paolini è stata eliminata negli ottavi di finale degli US Open 2024 di tennis, incassando in tutto dall’inizio del torneo 240 punti per il ranking WTA: l’azzurra nel ranking dello scorso lunedì si trovava al quinto posto a quota 5168 punti, mentre al momento è al numero 4 virtuale con 5398, avendo guadagnato una posizione e 230 punti netti. (Oasport.it)