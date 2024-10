Italia-Israele 4-1 LIVE: doppietta di Di Lorenzo! Esordio per Daniel Maldini (Di lunedì 14 ottobre 2024) Italia-Isreale 2-1 41` Retegui (It)(rig.), 55 Di Lorenzo (It), 67` Abu Fani (Is), 73` Frattesi (It), 80` Di Lorenzo (It) CRONACA 80` GOL - Ma Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024)-Isreale 2-1 41` Retegui (It)(rig.), 55 Di(It), 67` Abu Fani (Is), 73` Frattesi (It), 80` Di(It) CRONACA 80` GOL - Ma

LIVE Italia-Israele 2-0 - Nations League calcio in DIRETTA : Di Lorenzo raddoppia con un colpo di testa! - Probabili formazioni: ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Udogie; Raspadori, Retegui. 20. 50 Buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-Israele match di Nations League. Si gioca ad Udine. 20. 20. L’Italia torna in campo per affrontare Israele nel quarto turno della Nations League 2024-2025, dopo aver ottenuto un pareggio ... (Oasport.it)