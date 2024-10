Il piromane seriale delle Panda colpisce ancora, passante rimane ferito nel tentativo di spegnere l'incendio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nuovo incendio doloso del piromane delle Panda che, da diversi giorni, sta imperversando per Rimini. L'ennesimo rogo, il quinto della serie, è scoppiato intorno alle 12.45 in via Cagni, una traversa della Marecchiese nei pressi della sede della Provincia. L'allarme ha fatto accorrere i vigili del Riminitoday.it - Il piromane seriale delle Panda colpisce ancora, passante rimane ferito nel tentativo di spegnere l'incendio Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nuovodoloso delche, da diversi giorni, sta imperversando per Rimini. L'ennesimo rogo, il quinto della serie, è scoppiato intorno alle 12.45 in via Cagni, una traversa della Marecchiese nei pressi della sede della Provincia. L'allarme ha fatto accorrere i vigili del

Ancora una Panda in sosta che va a fuoco - i casi si moltiplicano e si sospetta la mano di un piromane - Si tratta del terzo caso nel giro di pochi giorni. Nel pomeriggio di sabato (12 ottobre) i Vigili del fuoco di Rimini sono dovuti intervenire per una Fiata Panda in fiamme, l’auto si trovava in sosta in via Matteo Tosi, una traversa di via Dario Campana. A dare l’allarme sono stati alcuni... (Riminitoday.it)