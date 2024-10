Ilfattoquotidiano.it - Guardiola e i tempi al Brescia con Baggio: “Il suo ginocchio sembrava una lavatrice. Futuro in Italia? Se lui mi fa da assistente…”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Quando parlo di Robertomi emoziono”. A parlare è Pep: l’allenatore spagnolo del Manchester City, ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, ha parlato del suo rapporto con il Divin Codino, conosciuto aidel. Seppur a fine carriera,non ha mai avuto dubbi sul suo conto: “Era il più forte, l’ho conosciuto che aveva uncheuna“. Un rispetto che va oltre il campo di gioco per una figura amata da tantissimi amanti del calcio: “Posso solo immaginare quando era nel suo prime. Lui è amato ovunque”. Attualmente in Premier League – ma con un contratto con i Citizens che scade nel 2025 –non ha ancora scelto dove lo porterà il. “Devo riflettere, non ho ancora deciso. Non è vero che sarò il CT dell’Inghilterra.