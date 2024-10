Giovanni Favia assolto in appello: “Non diffamò Casaleggio Associati” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bologna, 14 ottobre 2024 - La Corte d’appello di Roma ha assolto con formula piena Giovanni Favia, condannato nel 2019 in primo grado per diffamazione a 500 euro di multa e al risarcimento di 15mila euro alle parti civili (Davide Casaleggio e Casaleggio Associati). Il ristoratore ed ex esponente del Movimento 5 Stelle era accusato in seguito a una querela della Casaleggio Associati, per un articolo apparso sul giornale ‘Il Tempo’, il 4 aprile 2014. Favia aveva definito come poco chiari i rapporti economici tra il blog di Grillo e la Casaleggio Associati. Nell'ambito del procedimento la Casaleggio aveva ottenuto anche il sequestro di un conto corrente di Favia, a garanzia del pagamento dei risarcimenti. Ilrestodelcarlino.it - Giovanni Favia assolto in appello: “Non diffamò Casaleggio Associati” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bologna, 14 ottobre 2024 - La Corte d’di Roma hacon formula piena, condannato nel 2019 in primo grado per diffamazione a 500 euro di multa e al risarcimento di 15mila euro alle parti civili (Davide). Il ristoratore ed ex esponente del Movimento 5 Stelle era accusato in seguito a una querela della, per un articolo apparso sul giornale ‘Il Tempo’, il 4 aprile 2014.aveva definito come poco chiari i rapporti economici tra il blog di Grillo e la. Nell'ambito del procedimento laaveva ottenuto anche il sequestro di un conto corrente di, a garanzia del pagamento dei risarcimenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giovanni Favia assolto in appello: “Non diffamò Casaleggio Associati” - Il ristoratore ed ex esponente del Movimento 5 Stelle era stato condannato in primo grado dopo la querela per un articolo apparso su ‘Il Tempo’ nel 2014 dove aveva definito come ‘poco chiari’ i rappor ... (ilrestodelcarlino.it)

“Non diffamò Casaleggio”, assolto in appello l’ex M5S Favia - La Corte di appello di Roma ha assolto con formula piena Giovanni Favia, nel 2019 condannato in primo grado per diffamazione a 500 euro di multa e al risarcimento di 15.000 euro alle parti civili (Dav ... (bologna.repubblica.it)

'Non diffamò Casaleggio', assolto ex M5s Favia in appello - La Corte di appello di Roma ha assolto con formula piena Giovanni Favia, nel 2019 condannato in primo grado per diffamazione a 500 euro di multa e al risarcimento di 15.000 euro alle parti civili (Dav ... (ansa.it)