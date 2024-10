Fondi / Depotenziamento ospedale “San Giovanni di Dio” e il silenzio del Sindaco, le accuse del Pd (Di lunedì 14 ottobre 2024) Fondi – “Alla luce della recente programmazione della rete ospedaliera 2024-2026 e dei continui disservizi che colpiscono il nostro ospedale San Giovanni di Dio, il Sindaco Maschietto ha preferito non rispondere alle nostre precedenti sollecitazioni. Ora è chiaro il motivo di questo silenzio: le previsioni contenute in tale programmazione, infatti, lasciano presagire un ulteriore Depotenziamento L'articolo Fondi / Depotenziamento ospedale “San Giovanni di Dio” e il silenzio del Sindaco, le accuse del Pd Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Fondi / Depotenziamento ospedale “San Giovanni di Dio” e il silenzio del Sindaco, le accuse del Pd Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di lunedì 14 ottobre 2024)– “Alla luce della recente programmazione della rete ospedaliera 2024-2026 e dei continui disservizi che colpiscono il nostroSandi Dio, ilMaschietto ha preferito non rispondere alle nostre precedenti sollecitazioni. Ora è chiaro il motivo di questo: le previsioni contenute in tale programmazione, infatti, lasciano presagire un ulterioreL'articolo“Sandi Dio” e ildel, ledel Pd Temporeale Quotidiano.

