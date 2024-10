Festa del cinema di Roma, Lino Guanciale condurrà la cerimonia di apertura (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lino Guanciale condurrà la cerimonia di apertura della diciannovesima edizione della Festa del cinema di Roma. L’evento si svolgerà mercoledì 16 ottobre alle ore 19 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone prima della proiezione del film inaugurale, 'Berlinguer. La grande ambizione' di Andrea Segre. Volto del cinema, del teatro e della L'articolo Festa del cinema di Roma, Lino Guanciale condurrà la cerimonia di apertura proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) –ladidella diciannovesima edizione delladeldi. L’evento si svolgerà mercoledì 16 ottobre alle ore 19 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone prima della proiezione del film inaugurale, 'Berlinguer. La grande ambizione' di Andrea Segre. Volto del, del teatro e della L'articolodeldiladiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Festa del cinema di Roma 2024 - ospiti - quando inizia e tutto quello che c’è da sapere - Dai film in concorso ai grandi ospiti e ai premi alla carriera, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla rassegna autunnale in programma dal 16 al 27 ottobre 2024. Tra anteprime, grandi eventi e incontri, il Festival si apre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dando il via a una serie di proiezioni che decreteranno i vincitori dei premi Progressive Cinema, Miglior Opera Prima, ... (Dilei.it)