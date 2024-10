Quotidiano.net - Emma Villas punta sulle acquisizioni

(Di lunedì 14 ottobre 2024)ha chiuso il primo semestre dell’anno con un incremento del +6% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, pari a 8,03 milioni di euro rispetto ai 7,61 milioni al 30 giugno 2023. L’azienda leader nel settore degli affitti brevi di ville e tenute di pregio, con sede operativa a Chiusi (SI), intende consolidare e qualificare ulteriormente il proprio portafoglio di ville, sia attraverso il rafforzamento della propria rete commerciale interna, sia attraverso attività di M&A, intesa come acquisizione di piccoli operatori in aree ad alta vocazione turistica in cuiè storicamente meno presente e nelle quali è possibile far leva sulla doppia stagionalità (come la montagna).