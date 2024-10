Depositato il referendum. Poi si vedrà (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ogni tanto se ne torna a parlare e il tema fa sempre comunque discutere: Matera vuole traslocare dalla Basilicata e trasferirsi in Puglia e, questa volta, sembra proprio fare sul serio. La discussione si è riaccesa dopo che, due ex senatori, Tito Di Maggio e Corrado Danzi, hanno presentato al comune di Matera la richiesta di indire un referendum per decidere lo spostamento della città dei Sassi nella regione limitrofa. Iodonna.it - Depositato il referendum. Poi si vedrà Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ogni tanto se ne torna a parlare e il tema fa sempre comunque discutere: Matera vuole traslocare dalla Basilicata e trasferirsi in Puglia e, questa volta, sembra proprio fare sul serio. La discussione si è riaccesa dopo che, due ex senatori, Tito Di Maggio e Corrado Danzi, hanno presentato al comune di Matera la richiesta di indire unper decidere lo spostamento della città dei Sassi nella regione limitrofa.

