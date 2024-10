De Luca: "Il Pd non è credibile". E Salvini gli dà ragione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Pd oggi festeggia il suo compleanno, ma i big del partito, da Vincenzo De Luca a Rosy Bindi, ne celebrano periodicamente la morte Ilgiornale.it - De Luca: "Il Pd non è credibile". E Salvini gli dà ragione Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Pd oggi festeggia il suo compleanno, ma i big del partito, da Vincenzo Dea Rosy Bindi, ne celebrano periodicamente la morte

Pd - bordate di De Luca al suo partito : Non credibile per governare l’Italia - Renzi decide in piena autonomia. Calenda sta per i fatti suoi. Vuol dire che non c’è una questione istituzionale di principio ma c’è un’aggressione politica. “Ho ascoltato Elly Schlein ha parlato in maniera garbata, ragionevole e condivisibile, ma non regge la totale divaricazione tra le parole garbate e la realtà di un partito che non è credibile per governare l’Italia”. (Ildenaro.it)

De Luca : "Il Pd non è credibile per governare - il 90 per cento della segreteria non rappresenta nulla" - Continua ad avere un gruppo dirigente che nel 90 per cento dei casi non rappresenta nulla, il 90 per cento della segreteria non rappresenta nulla, nè nei proprio territori né nella società italiana. Si pensa davvero di governare l'Italia con questo gruppo dirigente? Non esiste un partito che ha come gruppo dirigente un gruppo che non rappresenta niente. (Ilfoglio.it)

