Controlli alla stazione Termini: 4 persone denunciate e 3 sanzionate (Di lunedì 14 ottobre 2024) Operazioni dei carabinieri in tutta l'area della stazione di Roma Termini contro degrado e illegalità Nella zona della stazione Termini di Roma, i carabinieri della compagnia Roma Centro hanno condotto una serie di Controlli ad alto impatto finalizzati a contrastare il degrado e le attività illecite. L'operazione, che ha coinvolto anche altre compagnie del Gruppo di Roma, è avvenuta in aree sensibili come via Cernaia, piazza Indipendenza, via Bachelet, via Varese e piazza dei Cinquecento, e si inserisce nel piano voluto dal prefetto Lamberto Giannini all'interno del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

