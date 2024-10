"Conta Ogni Goccia", al via la campagna di tesseramento Confeuro 2025 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo, lancia la campagna di tesseramento 2025, dal titolo “Conta Ogni Goccia”. Questa iniziativa, simbolo di un impegno sempre più forte per la tutela dell'ambiente e dell'agricoltura, vuole sensibilizzare protagonisti del settore Palermotoday.it - "Conta Ogni Goccia", al via la campagna di tesseramento Confeuro 2025 Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo, lancia ladi, dal titolo “”. Questa iniziativa, simbolo di un impegno sempre più forte per la tutela dell'ambiente e dell'agricoltura, vuole sensibilizzare protagonisti del settore

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via la campagna tesseramento Confeuro al grido di “conta ogni goccia” - Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo, lancia la campagna di tesseramento 2025, dal titolo “Conta Ogni Goccia”. Questa iniziativa, simbolo di un impegno sempre più forte per la tutela dell'ambiente e dell'agricoltura, vuole sensibilizzare protagonisti del settore... (Napolitoday.it)

Anche a Messina al via la campagna tesseramento confeuro 2025 al grido di “Conta ogni goccia” - Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo, lancia la campagna di tesseramento 2025, dal titolo “Conta Ogni Goccia”. Questa iniziativa, simbolo di un impegno sempre più forte per la tutela dell'ambiente e dell'agricoltura, vuole sensibilizzare protagonisti del settore... (Messinatoday.it)

Liam Gallagher nella nuova campagna di Stone Island è il sogno di ogni fan degli Oasis - Courtesy of the brandCourtesy of the brand «Questa roba nuova non fa per me. Dopo quindici anni di litigate, hanno finalmente deciso di mettere da parte le loro storiche divergenze per diciassette date già sold-out (si parla di 1,4 milioni di biglietti venduti e altri concerti in arrivo) in quello che qualcuno spera sia un ritorno in grande stile del brit rock. (Gqitalia.it)